Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchshandlung verhindert

Weißensee (ots)

Am 27.01.2024 gegen 19:50 Uhr versuchten sich 3 unbekannte männliche Täter Zutritt zum Gelände des Güterbahnhofes in Weißensee zu verschaffen. Da Zeugen das Tatgeschehen beobachten konnten und die Täter dies sofort bemerkten, ergriffen die unbekannten männlichen Personen mittels eines Pkws die Flucht. Die Abgangsrichtung der Täter war der Polizei bekannt geworden, da die aufmerksamen Zeugen das Fluchtfahrzeug zunächst verfolgen konnten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen in der Folge negativ. Die Täter sind der Polizei bislang nicht bekannt. Ermittlungsmaßnahmen ergaben, dass es den Tätern nicht gelungen ist, sich Zutritt zum Gelände des Güterbahnhofes zu verschaffen. Während der versuchten Einbruchshandlung wurde allerdings ein Maschendrahtzaun beschädigt. Es enstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell