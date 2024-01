Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dunkelheit schützt vor Kontrolle nicht

Erfurt (ots)

Im Schutze der Dunkelheit befuhr am Freitagabend ein 42-jähriger Mann mit seinem VW Touran die Wilhelm-Wolff-Straße in Erfurt in Richtung seiner Wohnanschrift. Diese Fahrt unternahm er jedoch, ohne dass er an seinem Fahrzeug das erforderliche Licht eingeschaltet hatte. Auf diesen Umstand wurde eine Streifenbesatzung aufmerksam, welche den 42-Jährigen sodann kontrollierte und hierbei einen Atemalkoholwert von 2,57 Promille feststellte. Als dem Mann dann die Konsequenzen seines Handelns erläutert worden waren, erschöpfte sich die Mitwirkungsbereitschaft desselben und er leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Dennoch musste er in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Betrunkenen sichergestellt und er hat sich nun in wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich zu verantworten. (StSch)

