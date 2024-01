LPI-EF: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten zurück

Erfurt (ots) - Heute Morgen wurde eine Frau in der Parkanlage "Klein Venedig" in Erfurt tot aufgefunden. Ein Passant war gegen 07:45 Uhr auf die 80-Jährige im Bereich eines Bachlaufs aufmerksam geworden. Der Fundort wurde von Polizei abgesperrt. Zudem kamen ein Rettungswagen und die Feuerwehr zum Einsatz. Gegenwärtig gibt es keine Hinweise auf eine Gewalttat. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Todesursache der Frau dauern weiter an. (JN) Rückfragen bitte an: ...

