Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Getränkemarkt

Bitburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Südring in Bitburg zu einem Einbruchdiebstahl in einen Getränkemarkt. Der/die Täter hebelten eine Seitentür am Gebäude auf und entwendeten einen Würfeltresor mit einem mittleren 4-stelligen Geldbetrag. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

