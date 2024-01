LPI-EF: Mit Messer bedroht

Erfurt (ots) - Mehrere Gassi-Gänger fanden am Freitagabend Gegenstände, die den Anschein erweckten, Giftköder zu sein. Deswegen warnten sich die Hundehalter gegenseitig über Social Media und riefen mehrfach den Notruf. Nach eingehender Absuche und Prüfung durch die Polizei kann jedoch in allen bekannten Fällen Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich jeweils um verwitterte Überreste von Pyrotechnik und nicht um ausgelegte Giftköder. (nw) Rückfragen bitte an: ...

mehr