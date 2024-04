POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Unbekannte laden Müll auf Wanderparkplatz ab- Polizei sucht Zeugen (13.04.2024)

Oberndorf a.N. (ots) - Am Samstag, zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Talstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte an einem auf Höhe der Hausnummer 3 geparkten schwarzen VW Polo entlang und beschädigte dabei diesen Stoßfänger hinten links. Ohne sich um den ...

