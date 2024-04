Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher flüchten wohl ohne Beute

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Liedermannweg und Weberstraße;

Tatzeit: zwischen 29.03.2024, 20.45 Uhr, und 30.03.2024, 09.30 Uhr;

Mutmaßlich am Karfreitag gegen 20.45 Uhr standen Unbekannte in einem Einfamilienhaus in Rhede. Die Meldung einer Alarmanlage lässt diesen Schluss zu. Zuvor hatten sich Einbrecher gewaltsam durch eine Terrassentür Zugang in das Gebäude am Liebermannweg verschafft. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Ob die Eindringlinge Beute machten, ist noch unklar.

Erst gar nicht ins Haus gelangten Unbekannte an der Weberstraße. Dort hielten die Riegel eines Fensters den Hebelversuchen von Einbrechern stand. Zu diesem Geschehen kam es zwischen Karfreitag, 23.30 Uhr, und Karsamstag, 09.30 Uhr.

Die Kriminalinspektion 1 erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

