Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen zusammen - Zwei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 83-jähriger Löhner fuhr am Sonntag (27.8.), um 10.08 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Ellerbuscher Straße in Richtung Löhne. Auf Höhe der Ulenburger Allee beabsichtigte er, die Ellerbuscher Straße über eine Verkehrsinsel zu kreuzen. Zeitgleich fuhr jedoch ein 75-jähriger Herforder mit seinem Rennrad auf dem Fahrstreifen der Ellerbuscher Straße in Richtung Löhne. In dem Moment, in dem der 83-Jährige auf die Fahrbahn fuhr, kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem 75-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten die beiden Radfahrer und zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. An den Rädern entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell