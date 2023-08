Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Enger (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Unfallbeteiligten. In der vergangenen Woche fuhr eine 16-jährige Spengerin am Donnerstag (24.8.), um 9.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Meller Straße in Richtung Spenge. Kurz hinter der Einmündung zur Hücker Straße wurde sie von einem Auto überholt. Da der bisher unbekannte Autofahrer dicht an ihr vorbeifuhr, wich die Jugendliche nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Weitere Autofahrer, die die Unfallstelle passierten, kümmerten sich zunächst um die Jugendliche. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Herford nun den bisher unbekannten Unfallbeteiligten und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell