Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Polizei stellt Tatverdächtige

Herford (ots)

(jd) Der Eigentümer eines Hauses an der Stadtholzstraße bemerkte am Sonntag (27.8.), gegen 1.00 Uhr über die Videoüberwachung seines Hauses zwei Personen auf seinem Grundstück und informierte die Polizei. Die wenige Minuten später eingetroffenen Beamten stellten die beiden Personen an einem Übergang zwischen dem Carport und der Garage zweier weiterer Häuser der Stadtholzstraße. Eine bis dahin unbekannte männliche Person versuchte entlang des Carports über den rückliegenden Teil des Grundstücks zu flüchten. Den Beamten gelang es jedoch, dies zu unterbinden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Herforder und eine 24-jährige Herforderin. Nach ersten Ermittlungen versuchten beide zunächst an einem der Häuser eine Jalousie gewaltsam zu öffnen, um in das Gebäude zu gelangen. Als dies misslang, zerstörten sie die Terrassentür eines angrenzenden Hauses, um ins Innere zu gelangen. Hier entwendeten sie mindestens einen Flachbildschirmfernseher, der im Nahbereich von den Beamten aufgefunden wurde. Mutmaßlich machten sich die beiden Tatverdächtigen dann auf den Weg zur nächsten angrenzenden Immobilie, wurden hier jedoch von den Polizeibeamten gestoppt. Der verursachte Schaden liegt mindestens im dreistelligen Bereich. Die 24-Jährige und der 25-Jährige wurden dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell