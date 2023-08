Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Auto prallt gegen Baum

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (27.8.) ereignete sich um 19.10 Uhr auf der Straße An den Teichen ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Herforder fuhr mit seinem BMW in Richtung Amselstraße, als er im Bereich einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Auto kam linksseitig von der Fahrbahn ab und prallte dort mit dem Heck gegen einen Baum. Aufgrund des starken Aufpralls wurde das Auto mit der Vorderseite gegen einen weiteren Baum geschleudert. Hier kam der BMW dann zum Stillstand. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt, sein 15-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Herford stammt, zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und seine Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall benachrichtigt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell