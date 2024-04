Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Festnahme nach Aufbruch eines Firmentransporters

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße; Tatzeit: 01.04.24, ca. 04.40 Uhr;

In der Nacht zum Montag wurde eine Polizeistreife gegen 04.40 Uhr auf einen Firmentransporter, einen VW Polo mit NL-Kennzeichen und zwei Personen aufmerksam. Das Ganze trug sich auf der Markgrafenstraße in der Nähe der Polizeiwache zu. An dem Firmentransporter war eine Kofferraumtür geöffnet und an dem daneben stehenden VW Polo die Fahrertür. Eine der Personen befanden sich auf der Ladefläche des Transporters, die zweite außerhalb des Mini-Vans.

Als die Personen den Streifenwagen bemerkten, setzten sie sich in den VW Polo und fuhren davon. Sie wurden kurz darauf angehalten.

In den Polo fanden die Beamten diverse Werkzeugkisten und Werkzeuge. Der Kofferraum des Firmentransporters war aufgebrochen und es fehlten augenscheinlich Werkzeuge.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und die mutmaßliche Tatbeute sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die sichergestellten Gegenstände der geschädigten Firma zugeordnet und wieder ausgehändigt werden.

Nach ihren Vernehmungen und der Einleitung eines Strafverfahrend wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell