Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gläserne Tür übersteht Einbruchsversuch unbeschädigt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße;

Tatzeit: zwischen 01.04.2024, 17.00 Uhr, und 02.04.2024, 07.00 Uhr;

Schadlos überstanden hat eine Eingangstür eines Verbrauchermarktes einen Einbruchsversuch in Gescher. Zurück blieben Spuren eines Steinwurfs. Unbekannte hatten versucht, zwischen Montag 17.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr gewaltsam in das Geschäft an der Fabrikstraße einzudringen. In der jüngeren Vergangenheit kam es zu gleichgelagerten Fällen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell