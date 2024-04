Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Drei Leichtverletzte bei Kollision

Südlohn-Oeding (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Vredener Straße (B 70); Unfallzeit: 01.04.2024, gegen 18.35 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Südlohn-Oeding wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 26 Jahre alter Autofahrer befuhr den Woorteweg und beabsichtigte auf die Vredener Straße in Fahrtrichtung Vreden abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 39-jährigen Borkenerin, die aus Vreden in Fahrtrichtung Oeding die B 70 befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich sowohl die Borkenerin als auch der Vredener sowie dessen 27-jährige Beifahrerin aus Vreden leicht. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Oeding, um ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen. Der Unfall ereignete sich am Montagabend, 01.04.2024, gegen 18.35 Uhr. (ao)

