Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall nach Ausweichmanöver

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Amelandsweg; Unfallzeit: 01.04.2024, gegen 18.00 Uhr;

Weil er nach eigenen Angaben einem Fahrzeug ausweichen musste, verursachte ein Mann aus Gronau-Epe am Montagabend einen Verkehrsunfall. Den Aussagen des 58-Jährigen zufolge sei ihm ein brauner VW Sharan entgegen gekommen und in einer Linkskurve auf seine Fahrbahn geraten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei er auf die Grünfläche ausgewichen und habe einen Telefonmast touchiert. Der beteiligte unbekannte Fahrer des VW sei davongefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr auf dem Amelandsweg in Gronau. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell