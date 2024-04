Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kradfahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Prozessionsweg; Unfallzeit: 02.04.2024, gegen 06.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 61-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Gescher. Gegen 06.30 Uhr befuhr er den Prozessionsweg in Richtung Carolusstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 63-jährige Autofahrerin vom Neuen Kamp rechts auf den Prozessionsweg abzubiegen. Der Gescheraner konnte eigenen Angaben zufolge nur durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Die Gescheranerin gab an, den Mann auf seinem Leichtkraftrad nicht gesehen zu haben. Der Leichtverletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ahaus gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell