Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Mieter wird im Schlaf überrascht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Roseggerstraße

14.10.2023, 02.25 Uhr

Zwei unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung im Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Roseggerstraße in der Wolfsburger Innenstadt ein, während der Wohnungsinhaber schlief und entwendeten ein Portemonnaie.

In der Nacht zu Samstag schlief der Mieter im ersten Obergeschoß bereits, als er durch Geräusche und seinen bellenden Hund wach wurde. Als plötzlich zwei Unbekannte in seinem Schlafzimmer standen und ihn wahrnahmen, flüchteten sie über den Balkon.

Nach bisherigen Erkenntnissen, gelangten die Einbrecher zunächst auf den Balkon der Wohnung und verschafften sich gewaltsam über die Balkontür Zutritt zu der Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke nach möglichem Diebesgut und erlangten eine Geldbörse. Als die Täter schließlich den Wohnungsmieter im Schlafzimmer entdeckten ergriffen sie die Flucht.

Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Roseggerstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell