POL-WOB: Betrunkener Fahrer mit einem E-Scooter erwischt.

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kaufhof 10.10.2023, 08.48 Uhr Am Dienstag wurde eine 40 Jahre alte Frau in einem Linienbus in der Wolfsburger Innenstadt von einem unbekannten Mann beleidigt und bedroht. Drei bisher unbekannte Fahrgäste zeigten Zivilcourage. Die 40-Jährige stieg am Dienstagmorgen gegen 08.35 Uhr mit einem Kinderwagen in der Bonhoefferstraße in einen Bus der Linie 202 und fuhr in Richtung Innenstadt und ...

mehr