Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Beim Einkauf bestohlen

Dieb hatte es auf Handtasche abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Die Kundin eines großen Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße ist am Samstag (10.6.) bei ihrem Einkauf bestohlen worden. Gegen 15.30 Uhr nutzte ein noch unbekannter Täter offenbar einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und schnappte sich ihre Handtasche, die am Einkaufswagen hing. Mit der Tasche erbeutete der Kriminelle unter anderem Geld und Bankkarten. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell