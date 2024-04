Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße; Tatzeit: zwischen 31.03.2024, 21.00 Uhr, und 01.04.2024, 08.00 Uhr;

Gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen versucht haben Unbekannte in Ahaus. Dabei beschädigten sie die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses an der Coesfelder Straße. Zu der Tat kam es in der Nacht auf Montag, zwischen dem 31.03.2024, gegen 21.00 Uhr, und 01.04.2024, 08.00 Uhr. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

