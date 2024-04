Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wohnhaus eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Barloer Weg; Tatzeit: zwischen 31.03.2024, 14.00 Uhr, und 01.04.2024, 12.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind Unbekannte zwischen Sonntag, 14.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr, in Bocholt. Mutmaßlich durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür hatten sich die Täter Zugang zum Gebäude am Barloer Weg (zwischen Nordring und Büningweg) verschafft. Ob etwas entwendet wurde, ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

