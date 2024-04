Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Baucontainer aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Borgwardstraße; Tatzeit: zwischen 28.03.2024, 12.00 Uhr, und 01.04.2024, 12.45 Uhr;

Auf einer Baustelle in Gronau trieben Einbrecher am Wochenende ihr Unwesen. Durch ein geöffnetes Bauzaunelement hatten sich Unbekannte Zutritt zum Gelände an der Borgwardstraße verschafft. Sie öffneten gewaltsam mehrere Baucontainer und einen Kasten am Dieselfass. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kripo in Gronau zu melden unter Tel. (02562) 9260. (ao)

