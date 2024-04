Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Querenden Radfahrer übersehen

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Steinfurter Straße; Unfallzeit: 01.04.2024, 15.00 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag im Gronauer Ortsteil Epe. Als ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Pkw von der B54 ab- und auf die Steinfurter Straße in Richtung Gronau auffahren wollte, übersah der Gronauer nach eigenen Angaben den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pedelecfahrer. Der 80-jährige Mann aus Epe stürzte in Folge der Kollision und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (ao)

