POL-BOR: Rhede - Fußgängerin übersehen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Dännendiek; Unfallzeit: 01.04.20214, gegen 15.10 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 68-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Rhede am Montagnachmittag. Eine 77-jährige Autofahrerin aus Rhede hatte die Frau übersehen, als diese bei Grünlicht den Dännendiek queren wollte. So kam es zur Kollision. Die leicht verletzte Rhederin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Bocholt gebracht. (ao)

