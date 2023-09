Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug in Tiefgarage geöffnet und Gegenstände gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Bewohnerin der Marie-Juchacz-Straße meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei und beanzeigte einen Diebstahl aus ihrem Pkw. Nach den Angaben der 38-Jährigen parkte sie am Samstag um 14 Uhr ihr Fahrzeug in der Tiefgarage ihres Wohngebäudes. Am darauffolgenden Morgen, um 7.20 Uhr stellte sie bei der Rückkehr an ihr Auto fest, dass die Fahrertür lediglich angelehnt und die Scheibe geöffnet war. Ein Rucksack und Bargeld waren aus dem Innern des Wagens verschwunden. In dem Rucksack befand sich auch ihr Geldbeutel. Den Gesamtwert der entwendeten Gegenstände schätzt die Frau auf einen hohen dreistelligen Betrag. Wie die unbekannten Täter in die Tiefgarage gelangt sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

