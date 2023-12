POL-SLS: Brand eines Einfamilienhauses nach vorausgegangener Explosion mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Dillingen-Diefflen/Saarlouis (ots) - Am vergangenen Freitagabend, 24.11.2023, gegen 18:50 Uhr, kam der Fahrer eines Motorrades (vermutlich eine Cross-Maschine), in Dillingen-Diefflen beim Befahren der Düppenweiler Straße in Fahrtrichtung Düppenweiler nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend in einen Gartenzaun, wodurch dieser beschädigt wurde. Ein ...

mehr