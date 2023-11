Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht in Dillingen-Diefflen

Polizei sucht Motorradfahrer

Dillingen-Diefflen/Saarlouis (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 24.11.2023, gegen 18:50 Uhr, kam der Fahrer eines Motorrades (vermutlich eine Cross-Maschine), in Dillingen-Diefflen beim Befahren der Düppenweiler Straße in Fahrtrichtung Düppenweiler nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend in einen Gartenzaun, wodurch dieser beschädigt wurde.

Ein vorbeikommender Autofahrer kümmerte sich zunächst um die gestürzte Person. Der Motorradfahrer setzte dann aber seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Düppenweiler.

Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell