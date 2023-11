Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (548/2023) Unbekannte entwenden gelben Radlader von Baustelle in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Heinrich-Albert-Zachariä-Bogen

Nacht zu Montag, 06. November 2023

GÖTTINGEN (lg) - Von einer umzäunten Baustelle im Göttinger Stadtteil Weende, haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (05/06.11.23) einen Radlader der Marke "Liebherr" gestohlen. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beträgt mehrere Zehntausend Euro. Es wird vermutet, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Abtransport des Radladers benutzt haben. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht in der Nähe der Baustelle gesehen wurden, nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551- 491 2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell