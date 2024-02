Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Polizeieinsatz nach Streit in Hungen + E-Scooter in Gießen gestohlen + Werkzeuge aus Transporter erbeutet +

Gießen

Gießen: Schloss geknackt, Roller mitgenommen

Einen schwarzen Elektroroller der Marke Xiaomi im Wert von etwa 450 Euro entwendeten Unbekannte am Donnerstag, 15. Februar, zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr, in der Straße Neustadt. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Streit in Wohnung eskaliert - größerer Polizeieinsatz

In der Obertorstraße eskalierte am Donnerstag, 15. Februar, ein Streit zwischen zwei untereinander bekannten Männern. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die beiden in einer Wohnung und stritten um eine geringe Menge Geld, wobei es vermutlich schon zu Handgreiflichkeiten kam. Der erheblich alkoholisierte 38-Jährige bedrohte wohl im Zuge dessen gegen 21.25 Uhr den leicht alkoholisierten 34-Jährigen mit einem Messer und verletzte ihn anschließend damit am Arm. Der 34-Jährige flüchtete daraufhin und rief Angehörige um Hilfe, die wiederrum die Polizei verständigten. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest, das Messer stellten sie sicher. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen ein offener Haftbefehl vorlag, so dass er ins Polizeigewahrsam kam. Zuvor kam er, wie auch der 34-Jährige, zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Wegen der gefährlichen Körperverletzung ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an, die ein Arzt durchführte. Die Maßnahmen dauern an. Aufgrund dieser Auseinandersetzung waren mehrere sowohl uniformierte als auch zivile Polizeistreifen vor Ort im Einsatz.

Gießen: Werkzeug entwendet

Aus einem in der Ringallee geparkten Fiat Ducato entwendeten Unbekannte Werkzeug im Wert von geschätzt 1.000 Euro. Bislang ist nicht klar, wie sie zwischen Donnerstag, 15. Februar, 20.45 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, in das Fahrzeug gelangen konnten. Ein Schaden war nicht festzustellen. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

