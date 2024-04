Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Radler prallt in Auto (13.04.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Reichenaustraße, auf Höhe der Helene-Merkt-Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer in ein Auto geprallt ist. Ein 79-Jähriger fuhr mit einem Herrenrad aus der Helene-Merkt-Straße kommend über die Reichenaustraße und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten BMW eines 40-Jährigen. Der Radler stürzte und verletze sich. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Fahrrad entstand geringer Schaden.

