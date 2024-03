Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an einer elektronischen Zufahrtssicherung (25.03.2024)

Triberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Sachbeschädigung in der Gartenstraße begangen. Sie rissen die Abdeckung einer elektronischen Zufahrtssicherung herunter und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, sich unter der Telefonnummer 07722 916071-0 zu melden.

