POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Gerolstein (ots) - In der Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 16.01.2024 hatte sich ein Fehler ereignet. Es kam nicht zum Einbruch in den Bauhof der Stadt Gerolstein, sondern zum Einbruch in den Bauhof der Wasserwerke der VGV Gerolstein. Daher erfolgt hier die Veröffentlichung einer korrigierten Fassung. ...

mehr