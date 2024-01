POL-PDWIL: KORREKTUR der PRESSEMELDUNG vom 16.01.2024 - Einbruchsdiebstahl in den Bauhof der Wasserwerke der VGV Gerolstein

Prüm (ots) - Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es auf dem LIDL-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Prüm zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem geparkten Fahrzeug. Die 53 Jahre alte Geschädigte räumte ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Fahrzeugs ein. Sie wurde währenddessen von einer Frau auf Englisch angesprochen. Der Geschädigten wurde suggeriert, dass sie etwas neben ihrem PKW verloren habe. ...

