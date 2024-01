Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Handtasche aus PKW

Prüm (ots)

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es auf dem LIDL-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Prüm zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem geparkten Fahrzeug.

Die 53 Jahre alte Geschädigte räumte ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Fahrzeugs ein. Sie wurde währenddessen von einer Frau auf Englisch angesprochen. Der Geschädigten wurde suggeriert, dass sie etwas neben ihrem PKW verloren habe. Während die Geschädigte von der Frau abgelenkt wurde, entwendete eine weitere Person die Handtasche vom Beifahrersitz.

In der Handtasche befanden sich u.a. die Geldbörse mit Bargeld und Dokumente der Geschädigten.

Die bislang unbekannten Täter dürften mit einem schwarzen BMW X1 mit ausländischen Kennzeichen vom Parkplatz geflüchtet sein.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell