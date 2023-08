Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Aufregung in Bosen

Bosen (ots)

Für größere Aufregung sorgte ein 39-jähriger, derzeit wohnsitzloser Mann am Sonntag, dem 06.08.2023, in Bosen. Der Mann versandte um 12.00 Uhr per Whats-App Nachrichten und kündigte seine Selbsttötung unter Beifügung entsprechender Bilder an. Sofort wurden Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen sowie zwei Kommandos der Polizeiinspektion Nordsaarland zu einem Wohnanwesen in Bosen beordert, da sich der Mann offensichtlich dort aufhielt. Die eingesetzten Kräfte fanden den Mann schließlich unversehrt in der Wohnung vor. Der Notarzt führte den Mann mit Polizeibegleitung einer psychiatrischen Klinik zur weiteren Behandlung zu. Der Mann hatte noch geringe Mengen von Amfetaminen bei sich, weshalb er sich jetzt einem Verfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

