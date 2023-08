Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von Ziegen

Weiskirchen-Konfeld (ots)

In der Zeit vom Mittwoch 2.8.23, 19:00 Uhr bis Donnerstag 3.8.23, 07:00 Uhr kam es in Weiskirchen-Konfeld zum Diebstahl von 2 Ziegen. Die Tiere wurden vermutlich aus dem Gehege entwendet, nachdem zuvor der Zaun beschädigt wurde. Eines der Tiere wurde , aus bisher nicht bekannten Gründen, an einem Zaun in unmittelbarer Nähe angebunden. Dieses Tier wurde dort tot aufgefunden, wobei man zur Zeit davon ausgeht, dass es nicht vorsätzlich getötet wurde. Von der 2. Ziege, einem schwarz-weißen Tier, fehlt bisher jede Spur. Die polizeilichen Ermittlungen wurden in Abstimmung mit dem Landesamt für Verbraucherschutz-Tierschutz- durchgeführt. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter der 06871-90010.

