POL-UL: (HDH) Heidenheim - Laster aus dem Verkehr gezogen

Zu viele Defekte entdeckte die Polizei bei dem Sattelzug am Mittwoch auf der A7 bei Heidenheim.

Ulm (ots)

In den Vormittagsstunden kontrollierte die Polizei den Sattelzug auf dem Autobahnparkplatz Härtsfeld. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten deutlich sichtbare Mängel an dem Laster. Schon während der Fahrt hatte sich ein größeres Kunststoffteil massiv bewegt. Auch hatte der 35-Jährige seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Zur weiteren Begutachtung fuhr die Polizei mit dem Sattelzug zu einem Gutachter. An der Zugmaschine und dem Auflieger ergaben sich weitere erhebliche Mängel. An dem verkehrsunsicheren Fahrzeug wurden deshalb die Kennzeichen abmontiert und die Fahrzeugpapiere einbehalten. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung von über 600 Euro bezahlen. Erst wenn die Reparaturen erledigt sind, darf der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

