POL-KN: (VS-Schwenningen) Vandalen brennen Parkbank nieder (26.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr im "Mauthepark" in der Kronenstraße eine Sachbeschädigung begangen. Sie legten Altpapier aus dem Papiermüll eines Wohnhauses auf eine Parkbank und zündeten es an. Die Flammen griffen auf das Holz der Bank über und beschädigten diese komplett. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

