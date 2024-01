Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Borussiastraße am Dienstag (23. Januar) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein zwölfjähriger Junge wurde dabei leicht verletzt.

Seinen ersten Angaben zufolge war der Dortmunder gegen 17.40 Uhr mit einem Tretroller auf der Borussiastraße in Richtung Süden unterwegs. Er überquerte bei grüner Ampel die Steinhammerstraße, als gleichzeitig ein Auto in diese einbog. Dabei touchierte der Pkw das Hinterrad des Rollers und der Zwölfjährige stürzte. Der Fahrer des Autos und auch ein Taxifahrer, der sich in der Nähe befand, halfen dem Jungen noch, und fragten, ob alles in Ordnung sei. Anschließend entfernten sich beide von der Unfallstelle.

Der Zwölfjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Sein Roller wurde leicht beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Auto machen können. Auch der Taxifahrer wird gebeten, sich bei uns zu melden. Eine nähere Beschreibung zu dem Auto oder dem Fahrer liegt leider nicht vor. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Lütgendortmund unter Tel. 0231/132-2621.

