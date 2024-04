Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Radfahrerin auf der falschen Seite unterwegs (13.04.2024)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Reichenaustraße am Samstagmittag auf der falschen Seite gefahren und dabei von einem Auto erfasst worden. Eine 20-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf dem Radweg links der Reichenaustraße in Richtung Herose-Park. Auf Höhe der Anlieferungsausfahrt eines Supermarktes kam es zum Zusammenstoß mit einem nach rechts auf die Straße ausfahrenden Opel eines 41-Jährigen. Die Radlerin stürzte über die Motorhaube des Autos auf den Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An dem Opel entstand durch die Kollision Blechsachaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

