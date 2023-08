Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus - Einbrecher setzt Pfefferspray gegen Hausbewohner ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.08.2023:

Malsfeld-Beiseförth

Einbruch in Wohnhaus - Einbrecher setzt Pfefferspray gegen Hausbewohner ein

Tatzeit: Sonntag, 27.08.2023, 03:10 Uhr

Ein Einbrecher verschaffte sich über eine unverschlossene Terrassentür unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus und trifft auf den Hausbewohner.

Am frühen Sonntagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher über eine vermutlich unverschlossene Terrassentür unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Brückenstraße in Malsfeld-Beiseförth. Als der Hausbewohner, ein 40-jähriger Mann, unvermittelt auf den Einbrecher trifft, setzt der Einbrecher sofort Pfefferspray gegen den Hausbewohner ein und flüchtet daraufhin vom Tatort. Der 40-jährige Hausbewohner wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Bei der näheren Nachschau am Tatort wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter mehrere Räume des Wohnhauses sowie den vor dem Wohnhaus geparkten Pkw des Hausbewohners bereits nach Wertgegenständen durchsucht hatte, bevor der unbekannten Täter auf den noch wachen Hausbewohner traf. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Beute vom Tatort. Sachschaden ist nicht entstanden.

Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell