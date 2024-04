Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer baut mit über drei Promille Unfall (14.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf dem Döbele Parkplatz einen Unfall gebaut. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer touchierte beim Einparken einen danebenstehenden BMW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest, was ein Test mit einem Ergebnis von über drei Promille bestätigte. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Nachdem der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

