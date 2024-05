POL-NB: Arbeitsunfall im Kieswerk Neukalen (Landkreis Mecklenburgischer Seenplatte)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 27.05.2024 gegen 16:25 Uhr kam es in 18311 Neuheide/ Ribnitzer Landweg an einer dort befindlichen Schranke zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Diese eingerichtete Schrankenanlage ist ein automatisches Schrankensystem, damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Fahrzeuge Ein- bzw. Ausfahren. Radfahrer können an dieser Schranke auch in geschlossener Stellung ...

mehr