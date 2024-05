LPI-G: Diesel von neun Baumaschinen gestohlen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 13.05.2024 gegen 19:55 Uhr wurde ein 14-jähriger Junge in der Südstraße in Zeulenroda-Triebes Opfer einer Raubstraftat. Ein junger Mann, in Begleitung einer Frau, forderte den 14-Jährigen auf, seine mitgeführte Tasche zu übergeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er zudem mit einem Messer. Zusätzlich entwendete der männliche Täter noch die Sonnenbrille des Geschädigten. Nachdem die Polizei Greiz von der Tat ...

