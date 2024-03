Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Cannabisgeruch entlarvt Jugendliche

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zwei Jugendliche gerieten am Samstagabend in den Fokus einer Polizeistreife. Beim Kauf diverser Alkoholika in einem Einkaufsmarkt in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße fiel dem Kassierer der starke Cannabisgeruch auf, welcher den 17-Jährigen und 16-Jährigen umgab. Bei der anschließenden Kontrolle fanden Polizeibeamte bei beiden geringe Mengen an Cannabis, welche sichergestellt wurden. Die alkoholisierten Jugendlichen wurden nach Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren an ihre Eltern übergeben. (ml)

