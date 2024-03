LPI-GTH: Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen und dabei schwer verletzt

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen gestern, 22.00 Uhr und heute Morgen, 09.00 Uhr gewaltsam in einen Imbiss in der Humboldtstraße einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0062605/2024) entgegen. (jd) Rückfragen ...

