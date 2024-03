LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 06. März, 22.30 Uhr und gestern, 12.00 Uhr gewaltsam in ein Vereinsheim in der Leinefelder Straße einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0062149/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

