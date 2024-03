Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit um Controller eskaliert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Der Streit zwischen zwei Männern um einen verliehenen Controller einer Spielekonsole eskalierte am Freitagabend in der Gerrit-Engelke-Straße. In Zuge der Auseinandersetzung setzte der 31 Jahre alte Täter ein Messer gegen den Geschädigten ein und verletzte diesen leicht. Während der 28-jährige Geschädigte nach der Tat zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte der Täter zeitnah identifiziert werden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der genaue Tathergang ist aktuell noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell