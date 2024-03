LPI-GTH: Garagentor aufgebrochen und 4 Kompletträder entwendet

Amt Wachsenburg, Ortsteil Holzhausen, Wachsenburger- Straße (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 09.02.2023 gegen 01:50 Uhr befuhr ein 16-jähriger Simsonfahrer die Wachsenburger Straße in Richtung Röhrensee. In einer Linkskurve touchierte er mehrfach den rechten Bordstein und stürzte. Dabei verletzte sich der 16-jährige so schwer, dass er ins Klinikum Gotha ...

