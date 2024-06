Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever Betrachtungszeitraum 07.06. - 09.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Schortens - Farbschmierereien an Spielgeräten Im Verlaufe der letzten Woche verewigten sich bislang unbekannte Täter an den aus Spendengeldern finanzierten Spielgeräten am Zentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alten Brauerweg in Schortens. Es konnten mehrere Farbschmierereien an den Spielgeräten festgestellt werden, die sich nicht ohne Weiteres wieder entfernen lassen. Personen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verkehrsunfälle in der Heinrich-Tönjes-Straße Freitag, 07.06.2024, gegen 13:15 Uhr, kam es zu dem ersten Verkehrsunfall in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens. Zwei 10-jährige Kinder fuhren auf ihren Fahrrädern nebeneinander, eins auf dem Gehweg, eins auf der Fahrbahn. Das Kind, das den Gehweg befuhr, wollte auf die Straße wechseln, wodurch es zu einem Zusammenstoß der beiden Räder kam. Eines der Kinder wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und dem Klinikum in Wilhelmshaven zugeführt. Der zweite Unfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr. Eine 25-Jährige kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Sie wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, an ihrem Pkw entstand Sachschaden.

Betrunkener Rollerfahrer verunfallt und wird schwer verletzt Am frühen Freitag-Nachmittag verunfallte ein Rollerfahrer in der Jeverschen Landstraße in Schortens und verletzte sich dabei schwer. Er kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über den Lenker von seinem Roller. Bei dem Rollerfahrer konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Es ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass der Beschuldigte nicht im Besitz der für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß - Unfallverursacherin verletzt sich leicht Am Freitag, den 07.06.2024, um 15:30 Uhr, befuhr eine 61-jährige Verkehrsteilnehmerin die Straße "Im Gewerbegebiet" in Schortens. Als sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, in dessen Folge Sachschäden entstanden und die Unfallverursacherin sich selber leicht verletzte.

Führen eins E-Scooters unter dem Einfluss von Cannabis Am Samstagabend wurden Beamte des Polizeikommissariats in Jever auf einen 22-Jährigen aufmerksam, der auf einem E-Scooter die Menkestraße in Schortens befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Verwaister Unfallwagen nach Unfallflucht In den frühen Morgenstunden des 09.06.2024 wurde ein Verkehrsunfall in der Akazienstraße in Schortens gemeldet. Als Polizeibeamte an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw feststellen, der Unfallschäden aufwies. Das verursachende Fahrzeug, eine graue Mercedes A-Klasse, wurde in unmittelbarer Nähe festgestellt. Wer den Unfall mit dem Pkw verursacht hat, konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder andere Hinweise zur Verursachung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Wangerland - Trunkenheit im Verkehr In der Nacht von Samstag, 08.06.2024, auf Sonntag, 09.06.2024, kontrollierten Polizeibeamte des PK Jever einen Pkw an der Oldorfer Mühle im Wangerland. Bei der Fahrzeugführerin konnten die Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung feststellen, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,23 %°. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Sande - Pkw nach kurzer Flucht vor der Polizei auf der Zufahrt zur A29 verunfallt Am frühen Samstagmorgen wurden Polizeibeamte des PK Jever auf der B210 zwischen den Anschlussstellen Jever Ost und Schortens auf einen weißen Audi aufmerksam, der einen Lkw überholte und dazu die Sperrfläche überfuhr. Unter Nutzung der Wege- und Sonderrechte nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten während der Fahrt beobachten, wie der Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Lkw rechts, unter Ausnutzung der Verzögerungsspur an der Anschlussstelle Schortens, überholte. Kurz vor dem Zubringer zur A29 geriet der Pkw zunächst in die rechte Leitplanke, danach in die linke Leitplanke des Zubringers und kam dann zum Stehen. Der Fahrer des Audis blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Alkoholbeeinflussung (1,19 Promille) festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell